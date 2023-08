POL-LIP: Lemgo. E-Scooter-Fahrer aufgefahren - Verkehrsunfallflucht.

Lippe (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bislang unbekannte Täter u.a. in das Büro des Schwimmmeisters des Freibades am Werreanger einzubrechen. Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 ...

mehr