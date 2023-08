POL-LIP: Lemgo. Festnahme nach Diebstahlversuch von Metallschrott - Fahrrad und Betäubungsmittel sichergestellt.

Lippe (ots) - In der Straße Grevenmarsch stahlen Unbekannte eine Mülleramazone aus ihrer Voliere. Der Papagei befand sich am Sonntagabend (27.08.2023) um 20 Uhr noch am gewohnten Platz. Am darauffolgenden Montagmorgen (28.08.2023) um 8 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt. Der Ring des Vogels wurde abgenommen und zurückgelassen. Zeugen, die verdächtige ...

mehr