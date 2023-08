Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Papagei aus Voliere gestohlen - Zeugenhinweise erbeten.

Lippe (ots)

In der Straße Grevenmarsch stahlen Unbekannte eine Mülleramazone aus ihrer Voliere. Der Papagei befand sich am Sonntagabend (27.08.2023) um 20 Uhr noch am gewohnten Platz. Am darauffolgenden Montagmorgen (28.08.2023) um 8 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt. Der Ring des Vogels wurde abgenommen und zurückgelassen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 in Verbindung zu setzen.

