POL-LIP: Lage. Rennradfahrer verkeilen Lenker bei Sprint.

Lippe (ots) - Ein 22-jähriger Bielefelder wurde bei einem Alleinunfall auf der Lockhauser Straße leicht verletzt. Der Fahrer war am Montagabend (28.08.2023) gegen 20:15 Uhr mit seinem VW Golf auf der rechten Fahrspur in Richtung Innenstadt unterwegs. Etwa 300 Meter nach dem Kreuzungsbereich "Am Zubringer" kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den begrünten ...

