Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Einbruch in Geschäft in Extertal-Bösingfeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Lippe (ots)

In den frühen Morgenstunden am heutigen Dienstag (29.08.2023) wurde bei einem Einbruch in ein Geschäft im Bruchweg die Alarmanlage ausgelöst. Über die Videoüberwachung konnte eine Limousine beobachtet werden, die mit erhöhter Geschwindigkeit flüchtete. Mindestens drei Täter drangen durch eine Seitentür in das Warenhaus ein und öffneten gewaltsam eine weitere Tür im Inneren zu der Poststelle. Ob Beute gemacht wurde, ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall speziell auch der flüchtenden Limousine geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell