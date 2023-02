Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu Sachbeschädigungen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Montag, den 23.01.2023, kam es im Innenstadtbereich in Arnstadt zu mehreren Sachbeschädigungen. In einem Fall wurde eine Beschädigung eines Fahrradständer vor einem Augenoptikergeschäft in der Erfurter Straße gegen 16.00 Uhr gemeldet. In einem anderen Fall soll ein Mann gegen 19.00 Uhr in der Lessingstraße in der Nähe des Marienstiftes herumgeschrien und Mülltonnen umgeworfen haben sowie in der Folge in Richtung Jonastal gelaufen sein. Gegen 21.00 Uhr wurde Vandalismus in der Nähe eines Cafés Am Holzmarkt gemeldet. In allen Fällen wurden Mülltonnen umgeworfen. Die Person oder die Personen wurden wie folgt beschrieben:

1. Fall: männlich, 1,70 - 1,75 m groß, bunte Jacke mit Kapuze 2. Fall: männlich, dunkel bekleidet, heller Rucksack 3. Fall: männlich, dicker gelber Anarok, sehr dünne Gestalt

Ob es sich bei der Person um ein- und dieselbe handelt, ist derzeit noch unklar. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in o. g. Zeitraum gemacht? Wer kann Angaben zu den Personen machen? Gibt es weitere Sachbeschädigungen zu dieser Zeit in Arnstadt, die noch nicht zur Anzeige gebracht wurden? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt unter der Telefonnummer 03677-601124 und den Bezugsnummern 0022361/2023 sowie 0026240/2023 zu melden. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell