LPI-GTH: Eisplatte trifft Pkw

Gotha (ots) - Am 17.02.2022 gelangte eine unbekannte männliche Person auf den Innenhof eines Grundstückes in der Straße An der Weiße. Er hebelte eine Tür zu einem Lager auf und packte verschiedene dort gelagerte Werkzeuge und alkoholische Getränke in mitgeführte Taschen mit der Absicht diese zu entwenden. Der Täter wurde allerdings durch die Eigentümer überrascht und flüchtete. Die gepackten Taschen ließ er ...

