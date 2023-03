POL-RZ: Unfall mit Trunkenheit und anschließendem Stromausfall

Ratzeburg (ots) - 24.-26.03.2023 - Einhaus Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Ortschaft Einhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde in der Zeit vom Freitag 24. März 2023, 12:30 Uhr und Sonntag, dem 26. März 2023, 17 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Lübecker Straße in Einhaus eingebrochen. Unbekannte Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus ein ...

