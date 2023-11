Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Freitagnacht, 24.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 00.55 Uhr bis 01.35 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Tankstelle in der Straße "Im Martelacker" ein. Aus der Tankstelle wurden eine Vielzahl von Zigarettenschachteln entwendet. Der Diebstahlschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen.

Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Kandern übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07626 97780-0 (24 h) erreichbar.

