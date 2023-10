Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken vor Polizei geflüchtet

Pforzheim (ots)

Ein offenbar betrunkener und eventuell unter Drogeneinfluss stehender Radfahrer hat am Donnerstagnachmittag in der Pforzheimer Innenstadt versucht vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Beamte des Verkehrsdienstes Pforzheim hatten gegen 16:10 Uhr eine Kontrollstelle am Enztalradweg Höhe Emma-Jäger-Straße/Theaterstraße eingerichtet. Als ein 52-Jähriger an die Kontrollstelle heranfuhr, sollte dieser aufgrund von technischen Mängeln an seinem Rad kontrolliert werden. Anstatt die Anhaltezeichen des Beamten zu befolgen fuhr der 52-Jährige um den Beamten herum und setzte seine Fahrt fort. Durch eine Streifenwagenbesatzung wurde die Verfolgung aufgenommen. Trotz Blaulicht, eingeschaltetem Martinshorn sowie der mehrmaligen Aufforderung der Beamten durch Außenlautsprecher, anzuhalten, leistete der Mann erst mehrere Meter weiter Folge und stoppte seine Fahrt. Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung des 52-Jährige konnte Alkoholgeruch in seinem Atem festgestellt und Drogen aufgefunden werden. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 52-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell