POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannter versucht Tankstelle zu überfallen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Simmersfeld (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Mittwochfrüh, 08:30 Uhr, in ein Blumengeschäft in Simmersfeld eingebrochen. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Innere des in der Otto-Kaltenbach-Straße gelegene Ladengeschäfts. Dort entwendeten sie Bargeld. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter 07452/93050 in Verbindung zu ...

