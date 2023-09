Polizei Hamburg

POL-HH: Waffenverbot am Hauptbahnhof tritt in Kraft - Einladung zum Pressetermin Terminhinweis/Einladung an die Medien

Hamburg (ots)

Zeit: 20.09.2023, 10:00 Uhr

Ort: Hamburg, Hauptbahnhof, Heidi-Kabel-Platz

Der Hamburger Hauptbahnhof mit mehr als einer halben Million Menschen täglich und sein Umfeld stehen weiterhin im Fokus der Sicherheitsbehörden. Seit Herbst vergangenen Jahres wurden auf verschiedenen Ebenen Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung intensiviert. So wurde u.a. die Polizeipräsenz am Hauptbahnhof noch einmal deutlich erhöht. Im Rahmen der "Allianz sicherer Hauptbahnhof" erfolgen zudem täglich gemeinsame und zuständigkeitsübergreifende Streifen der vier Sicherheitspartner (sog. "Quattrostreifen"), bestehend aus Polizei Hamburg, Bundespolizei, DB Sicherheit und Hochbahnwache. Zum 1. Oktober tritt jetzt ein Waffenverbot rund um den Hamburger Hauptbahnhof in Kraft. Die Details der neuen Verordnung, die der Senat in dieser Woche beschlossen hat, stellen Innensenator Andy Grote, Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und der Leiter der Bundespolizeiinspektion Hamburg, Polizeioberrat Jan Müller, am Freitag bei einem Pressetermin vor.

Der Termin findet statt am:

Freitag, dem 29. September, um 10:00 Uhr Hauptbahnhof / Heidi-Kabel-Platz

Im Anschluss an die Statements wird ein erstes Hinweisschild enthüllt. Es besteht zudem die Möglichkeit für O-Töne.

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind hierzu herzlich eingeladen. Zu diesem Termin ist eine Anmeldung bis Donnerstag (28.9.2023), 16:00 Uhr, unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de erforderlich.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell