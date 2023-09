LPI-NDH: Auseinandersetzung beim Traktortreffen

Leinefelde-Worbis (ots) - Am 10.09. um 03:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Worbis, Lange Straße einen E-Bike Fahrer. Es stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug Umbauten vorgenommen wurden, die eine Geschwindigkeit von 34 km/h möglich machten. Aufgrund der leistungssteigernden Änderungen am Fahrzeug hätte dieses versichert werden müssen und für die Nutzung auch ein Führerschein vorgelegt werden ...

