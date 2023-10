POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Einbruch in Blumenladen

Horb am Neckar (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in ein Vereinsheim in Horb am Neckar ein. In der Zeit zwischen Dienstag, 22:00 Uhr und Mittwoch, 09:00 Uhr, drang die Täterschaft gewaltsam in das am Bahnhof Mühringen gelegene Vereinsheim ein. Im Inneren nahmen die Einbrecher Bargeld im dreistelligen Bereich an sich. Hinweise ...

mehr