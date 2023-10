Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in ein Vereinsheim in Horb am Neckar ein.

In der Zeit zwischen Dienstag, 22:00 Uhr und Mittwoch, 09:00 Uhr, drang die Täterschaft gewaltsam in das am Bahnhof Mühringen gelegene Vereinsheim ein. Im Inneren nahmen die Einbrecher Bargeld im dreistelligen Bereich an sich. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt hierzu das Polizeirevier Horb am Neckar unter 07451/96-0 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

