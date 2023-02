Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruchsdiebstahl - Abwesenheit ausgenutzt

Werl (ots)

In der Zeit von 09.30 Uhr - 21.15 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter am gestrigen Freitag (24.02.) die Abwesenheit der Eigentümer und drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus An der Schlamme ein. Hierzu versuchten sie offensichtlich zunächst die Terrassentür zum Garten aufzuhebeln. Als dieses misslang, nahmen die Täter einen Stein und warfen damit die Glasscheibe der Tür ein. Im Inneren des Objektes wurden sämtliche Schränke und Behältnisse durchwühlt. Letztlich erbeuteten die Täter Schmuck und Wertgegenstände in unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden wird auch ca. 2000 EUR beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges an der Örtlichkeit festgestellt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter Telefon 02922-9100 0 entgegen. (hn)

