POL-HAM: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs: 38-Jähriger nötigt Autofahrer

Hamm-Herringen (ots)

Ein 38-Jähriger hat am Dienstag, 3. Oktober, auf der Dortmunder Straße mehrere Autofahrer genötigt - er hat keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Um 8.50 Uhr war ein 37-Jähriger in seinem Auto in Fahrtrichtung Westen unterwegs und wartete an der Kreuzung Neufchateustraße an einer roten Ampel. Der 38-Jährige fuhr in seinem Kia über die Linksabbiegerspur weiter geradeaus - trotz roter Ampel. Anschließend fuhr der Mann ohne festen Wohnsitz mit sehr geringer Geschwindigkeit vor dem 37 Jahre alten Autofahrer her. Als dieser daraufhin versuchte, den Kia zu überholen, scherte der Kia-Fahrer nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um den Überholvorgang zu unterbinden. Dank seiner schnellen Reaktion konnte der 37-Jährige einen Unfall verhindern.

Im weiteren Verlauf haben aufgrund der geringen Geschwindigkeit zwei weitere Autofahrer, die sich hinter dem 37-Jährigen befanden, versucht, die beiden Fahrzeuge zu überholen. Auch hier scherte der 38-Jährige jeweils nach links aus.

Nach rund zwei Kilometern hielt der Kia-Fahrer plötzlich auf der Straße an und versuchte, den 37-Jährigen körperlich anzugehen. Als die beiden anderen Autofahrer ihm zur Hilfe eilten, flüchtete der 38-Jährige mit seinem Kia auf ein Grundstück und anschließend weiter zu Fuß.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizisten den 38-Jährigen im Nahbereich an: Ein vor Ort durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Auf der Polizeiwache musste er Blutproben abgeben. Außerdem stellten die Einsatzkräfte fest: Der Mann besitzt keinen Führerschein.

Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, versuchter einfacher Körperverletzung sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (hr)

