Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu tief ins Glas geschaut

Stelzenberg (ots)

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein Rollerfahrer, den Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen auf der L503 bei Stelzenberg aus dem Verkehr zogen. Der Mann fiel den Beamten gegen 03:40 Uhr auf, da er die L503 in Richtung Kaiserslautern in deutlichen Schlangenlinien befuhr. Im Rahmen der Kontrolle durch die Streife bescheinigte ihm ein Atemalkoholtest einen Pegel von 1,58 Promille.

Der 37-Jährige musste deshalb für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Einen Führerscheinverlust hat der Mann nicht zu befürchten, da er einen solchen nicht besitzt. Daher wird außerdem wegen dem Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt. Eine Nachahmung wird ausdrücklich nicht empfohlen.|pvd

