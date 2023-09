POL-PPWP: 44-Jähriger handelt sich mehrere Anzeigen ein

Pirmasens (ots) - In den frühen Morgenstunden gegen 5:00 Uhr kam es bei einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Pirmasens zu einer heftigen Explosion. Vor Ort hat die Polizei festgestellt, dass ein Geldautomat gesprengt wurde. Am Wohn- und Geschäftshaus ist erheblicher Sachschaden entstanden, verletzt wurde dagegen niemand. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Bisher ist nicht bekannt, ...

