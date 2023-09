Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ablenkung genutzt und Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Weil ihm sein Geldbeutel gestohlen wurde, hat sich ein 25-jähriger Mann am Donnerstagmittag bei der Polizei gemeldet. Nach Angaben des jungen Mannes war er gegen 12 Uhr zu Fuß in der Innenstadt unterwegs, als er in der Burgstraße eine Nachricht auf seinem Handy erhielt. Dadurch war er für eine kurze Zeit abgelenkt.

Danach bemerkte der 25-Jährige das Fehlen seines Portemonnaies. Seine Vermutung: Ein unbekannter Täter nutzte seine Ablenkung und nahm den Geldbeutel an sich.

Noch während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei ging die Mitteilung ein, dass der Geldbeutel in der Fackelstraße gefunden wurde. Wie herausstellte, fehlte allerdings ein dreistelliger Geldbetrag.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts des Taschendiebstahls. Zeugen, die zu der genannten Zeit etwas Verdächtiges in der Burgstraße oder in der Fackelstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

