Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gestohlene Kennzeichen wiedererkannt+28-Jähriger schlägt, tritt und spuckt nach Polizisten+PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet+Wohncontainer aufgebrochen+mehrere Einbrüche in Gießen+ Verkehrsunfälle

Gießen (ots)

Gießen: Gestohlene Kennzeichen wiedererkannt - 25-Jähriger festgenommen

Nachdem eine Fahrzeugbesitzerin die gestohlenen Kennzeichen ihres PKW wiedererkannte, nahm die Polizei einen 25-Jährigen aus Gießen fest. Die Frau war am Sonntagnachmittag (27.08.23) im Gießener Stadtgebiet unterwegs, als sie ihre im Juli gestohlenen Kennzeichen an einem anderen PKW sah. Sie informierte unverzüglich die Polizei. Eine Streife stoppte den zunächst unbekannten Fahrzeugführer in der Rodheimer Straße. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ordnungshüter stellten bei ihm Betäubungsmittel sicher. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freien Fuß.

Gießen: 28-Jähriger schlägt, tritt und spuckt nach Polizisten

Nachdem am Sonntag gegen 04.45 Uhr ein zunächst unbekannter Mann in der Straße "Neustadt" eine Frau offenbar bedrängte, wollte eine Polizeistreife dessen Identität feststellen. Als eine Streife eintraf, versuchte der Unbekannte zu flüchten. Bei seiner Festnahme wenig später leistete er Widerstand und trat bzw. schlug nach den Polizisten. Dabei erlitten zwei Ordnungshüter Verletzungen, davon konnte einer seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Zudem beleidigte der 28-jährige Festgenommene während der Fahrt zur Polizeiwache mehrfach die Beamten und versuchte sie zu bespucken. Er pustete über zwei Promille. Die Staatsanwaltschaft Gießen ordnete eine Blutentnahme bei dem 28-Jährigen an. Anschließend konnte der Mann die Wache wieder verlassen.

Gießen: Mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet aufgebrochen

Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen im Gießener Stadtgebiet beschäftig derzeit die Polizei. Unbekannte brachen am vergangenem Wochenende am "Kugelberg", Carl-Vogt-Straße, Lonystraße und Alicenstraße mehrere Fahrzeuge auf. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie u. a. Airpods, Bohrschrauber, Geldbörse und einen Laptop. Wer hat dort zwischen Freitag (25.08.23) und Montagmorgen (28.08.23) verdächtige Personen beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter 0641/7006-0.

Grünberg: Einbruch in Queckborn

Beute im Wert von mehreren Tausend Euro ließen Einbrecher aus einem Wohncontainer im Laubacher Weg in Queckborn mitgehen. Die Unbekannten hebelten zwischen 04.00 Uhr am Samstag (12.08.23) und 12.00 Uhr am Sonntag (27.08.23) das Fenster eines Containers zur vorübergehenden Nutzung auf. Sie durchsuchten das Gebäude und entwendeten daraus u. a. Bargeld, eine Handtasche, ein Mobiltelefon, Schmuck und ein Tablet. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Shisha-Bar

In der Kaplansgasse brachen am Freitag (25.08.23) gegen 02.30 Uhr Unbekannte in eine Shisha-Bar ein. Nachdem sich der Unbekannte oder die Unbekannten Zugang in das Gebäude verschafften, durchsuchten sie die Räume. Aus der Bar fehlt ein Tresor. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Einbruch in Restaurant

Ungebetene Gäste suchten zwischen 20.30 Uhr am Freitag (25.08.23) und 11.00 Uhr am Samstag (26.08.23) ein Restaurant in der Johann-Sebastian-Bach-Straße auf. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten darüber in den Gastraum. Anschließend entwendeten sie Münzgeld und flüchteten. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Langgöns: Einbruch in PKW

Mit einer Geldbörse suchte ein Dieb in der Straße "Niederhofen" das Weite. Der Unbekannte verschaffte sich am Samstag (26.08.2023) gegen 03.10 Uhr Zugang zu einem roten Toyota. Anschließend flüchtete er mit der Beute auf einem älteren Mountainbike in Richtung des Bahnhofes. Der Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß und hat einen dunklen Drei-Tag-Bart. Er trug eine rot-schwarze Jack, einen schwarzen Rucksack und hatte eine Kapuze aufgezogen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Über zwei Promille gepustet

In der Paul-Zipp-Straße erwischten Polizisten einen alkoholisierten Autofahrer. Sie stoppten den Trunkenbold am Freitag (25.08.23) gegen 21.45 Uhr. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und pustete stattliche 2,3 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Grünberg: Kassiererin abgelenkt

Nach einem Diebstahl in einer Tankstelle in der Gießener Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Nach dem Betanken eines Fahrzeuges betraten fünf Männer die Tankstelle. Während einer die Tankrechnung bezahlte und die Kassiererin ablenkte, steckten sich die Komplizen Raucherutensilien (u. a. E-Shishas) in ihre Taschen. Ohne zu zahlen, flüchteten sie mit einem PKW. Wem sind diese fünf Männer am Samstag zwischen 14.55 und 15.10 Uhr auf dem Gelände bzw. im Gebäude aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Auf ein E-Bike des Herstellers Riese & Müller hatten es Unbekannte in einer Tiefgarage eines Hotels im Wiesecker Weg abgesehen. Zwischen 18.00 Uhr am Donnerstag (24.08.23) und 06.30 Uhr am Freitag (25.08.23) hebelten sie zunächst die Tür eines Lagers in der Tiefgarage aus. Von einem in der Nähe befindlichen Fahrradständer stahlen sie das Pedelec eines Hotelgastes. Hinweise zu den Dieben und/oder zum Verbleib des etwa 5.500 Euro teuren Bikes nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren KIA gestreift

Zwischen Freitag (11.August) 14.00 Uhr und Sonntag (20.August) 12.30 Uhr streifte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren in der Gartenstraße (Höhe Hausnummer 10) einen am Fahrbahnrand geparkten Kia. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Picanto zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Mercedes touchiert

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (24.August) 13.00 Uhr und Freitag (25.August) 8.00 Uhr in der Gnauthstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den in Höhe der Hausnummer 22 geparkten schwarzen A250e an der hinteren Stoßstange und entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitag (25.August) 19.30 Uhr und Samstag (26.August) 16.00 Uhr in einem Parkhaus in der Paul-Zipp-Straße einen geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem grauen A1 zurückkam, war dieser auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A485/Gießen: Unfall bei Überholvorgang

Ein Unbekannter, eine 17-Jährige in einem VW und ein 45-jähriger Mann in einem Skoda befuhren am Samstag (26.August) gegen 11.50 Uhr die Bundesautobahn 485 von Gießen in Richtung Marburg. Am Gießener Nordkreuz ordnete sich der Unbekannte auf der Abbiegespur in Richtung A480 ein. Der Skoda-Fahrer fuhr auf die linke Spur und beabsichtigte den VW zu überholen. Als der Unbekannte unvermittelt wieder auf die rechte Fahrspur der A485 zog, wollte die 17-Jährige einen Zusammenstoß verhindern und wich auf die linke Fahrspur aus. Dabei übersah sie den Skoda des 45-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen PKW mit ausländischem Kennzeichen. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Pohlheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag (25.August) gegen 19.10 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Landstraße 3131 von Garbenteich nach Dorf-Güll. Am Ende des Waldstücks kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Anschließend fuhr er davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 48-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher. Bei einem Atemalkoholtest pustete er 2,46 Promille. Der Sachschaden wird insgesamt 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A485/Linden: Zu schnell bei nasser Fahrbahn unterwegs

Ein 51-Jähriger in einem VW befuhr am Freitagnachmittag (25.August) gegen 16.15 Uhr die Bundesautobahn 485 in Richtung Marburg. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Von dort wurde der VW über die Fahrbahn geschleudert und kam an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der 51-Jährige verletzte sich dabei leicht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Sachschadens wird insgesamt auf 23.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell