Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Katzenbaby ertränkt

wichtige Zeugen gesucht + Tempokontrolle auf der A480 + Autos in Gießen geknackt + Diesel und E-Scooter geklaut + Trikots stibitzt + Berauscht unterwegs + Unfallflucht + Graffiti

Gießen (ots)

Wettenberg - Wißmar: Katzenbaby ertränkt / Polizei sucht wichtige Zeugen -

Ein Fall von Tierquälerei beschäftigt derzeit die Ermittlungsgruppe der Gießener Polizei. Am Montag (21.08.2023) übergaben Zeugen drei Katzenbabys an das Tierheim des Tierschutzvereins Gießen. Den Schilderungen der Zeugen zufolge, hatten sie einen Mann daran hindern können, die Tierbabys in einer Regentonne zu ertränken. Eine vierte Katze habe dies nicht überlebt, so die Zeugen gegenüber einer Mitarbeiterin des Tierheims. Das Tierheim erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Der Vorfall soll sich am Montag in Wettenberg-Wißmar, in der Nähe der Bahnhofstraße zugetragen haben. Weitere Details zum Tatort, der Tatzeit und dem dringen tatverdächtigen Mann sind der Polizei derzeit nicht bekannt. Ebenso liegen den Ermittlern die Personalien der Zeugen nicht vor. Die Polizei in Gießen ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet die Tatzeugen, die die Katzenbabys am Montag beim Tierheim abgaben, sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 zu melden.

Reiskirchen - A 480: Tempokontrolle im Baustellenbereich / Jeder Dritte zu schnell unterwegs -

Geschwindigkeitsüberwacher der Polizeiautobahnstation Mittelhessen, unterstützt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der hessischen Bereitschaftspolizei, nahmen am Mittwoch Raser auf der Autobahn 480 ins Visier. Zwischen 08.30 Uhr und 13.30 Uhr bauten sie ihre Messtechnik von Gießen kommend kurz vor dem Reiskirchener Dreieck in einem Baustellenbereich auf. Für die Fahrerinnen und Fahrer reduziert sich die zweispurige Autobahn auf lediglich eine enge Baustellenspur. Aus diesem Grund ist dort ein Tempolimit von 80 km/h eingerichtet. Die Ordnungshüter besetzten sogenannte "Schlepper". Diese Funkwagen positionierten sich an der Anschlussstelle der A 480 zur A 5 in Richtung Kassel und lotsten die gemessenen Fahrzeuge von dort aus auf die Tank- und Rastanlage Reinhardshain Süd. Dort konfrontierten die Polizistinnen und Polizisten die Fahrerinnen und Fahrer direkt mit ihrem gefährlichen Fahrverhalten. Sie stoppten insgesamt 42 Schnellfahrer. 20 Fahrer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten in Abhängigkeit der gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitung Sicherheitsleistungen hinterlegen. 985 Euro wurden für einen ausländischen Schnellfahrer fällig, weil er mit 137 "Sachen" geblitzt wurde. Den traurigen Geschwindigkeitsrekord des Tages erreichte ein in Deutschland lebender Raser mit 152 km/h - eine Überschreitung von 72 km/h. Auf ihn kommen 700 Euro Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zu. Diejenigen Schnellfahrer, die nicht von der Polizei angehalten wurden, bekommen in den nächsten Tagen Post vom Regierungspräsidium in Kassel.

Gießen: Autos aufgebrochen -

Am Mittwochmorgen schlugen Autoaufbrecher bei einem schwarzen Honda Civic zu. Der Wagen parkte zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Rödgener Straße, in Höhe der Hausnummer 14. Die Täter schlugen die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite ein und griffen sich eine Sporttasche mit zwei Tennisschlägern. Der Wert der Beute liegt bei rund 300 Euro - für eine neue Scheibe werden rund 200 Euro fällig. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

In der Bismarkstraße traf es am Donnerstagmittag den Besitzer eines weißen VW Up. Das Fenster des Beifahrerfensters stand einen Spalt offen. Der Täter nutzte dies aus, griff hindurch und öffnete die Tür. Anschließen nahm er ein Handy und eine Geldbörse aus dem Inneren an sich. Zeugen, die den Dieb zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr an dem in Höhe der Hausnummer 16 geparkten Up beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag suchten Aufbrecher in einem im Wetzlarer Weg geparkten Seat nach Beute. Zwischen 20.30 Uhr und 07.00 Uhr schlugen die Unbekannten die Scheibe der Beifahrertür des schwarzen Leon ein und griffen sich aus einer Ablage etwa fünf Euro Münzgeld. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Auf Beute aus einem weißen Seat "Mii" hatten es Diebe in der Straße "Rodthohl" abgesehen. Im Zeitraum vom 20.08.2023 (Sonntag), gegen 20.00 Uhr bis heute Morgen, gegen 07.45 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe des Kleinwagens ein. Nach einer ersten Einschätzung fehlt nichts aus dem Wagen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: Im Schlaf bestohlen -

Auf den Diesel eines auf dem Kauflandparkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellten Lkw hatten es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbekannte Diebe abgesehen. Während der Trucker in seiner Kabine schlief, knackten die Diebe das Schloss des Tanks der silberfarbenen Sattelzugmaschine und zapften rund 500 Liter Kraftstoff ab. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: E-Scooter verschwunden -

Mit einem E-Scooter im Wert von rund 700 Euro suchte ein Dieb in der Sonnenstraße das Weite. Der Besitzer schloss seinen schwarz-blauen Scooter vom Hersteller "Segway" am Mittwochabend an einem Fahrradständer in Höhe eines Spielwarenladens fest. Bis er eine Viertelstunde später wieder zurückkehrte, hatte der Dieb das Schloss geknackt und war mit dem Gefährt verschwunden. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des E-Scooters nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Gießen: Trainings-Trikots gestohlen -

Ungebetene Gäste suchten am Donnerstagnachmittag das Gelände des FC Gießen auf. Zwischen 14.00 Uhr und 15.25 Uhr drangen die Diebe gewaltsam in das Umkleidegebäude der Kicker ein und griffen sich aus dem Trockner mehrere Wäschesets. Die Trainingstrikots, Hosen und andere Wäschestücke haben einen Wert von rund 1.200 Euro. Die Aufbruchschäden summieren sich auf weitere 200 Euro. Zeugen, die die Täter am Kabinengebäude beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der Trainingstrikots des FC Gießen machen können, werden gebeten die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 zu informieren.

Gießen: Positiver Drogentest bei Scooterfahrer -

Auf dem Weg ins Polizeipräsidium Gießen fiel einer Streife der Polizei Marburg in der Bahnhofstraße in Gießen ein Scooterfahrer auf. Bei der Kontrolle am Mittwoch, 23. August, um 11.40 Uhr, ergab sich der Verdacht, dass der 19Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nachdem ein Drogentest den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf THC bestätigte, veranlasste die Polizei eine Blutprobe und stellte zur Verhinderung einer Weiterfahrt den E-Scooter sicher. (M.A.)

Gießen: Nach Wortgefecht Unfallflucht -

Nachdem ein Autofahrer in der Eichgärtenallee mit einem Fußgänger zusammengeprallt war, gab der Autofahrer Fersengeld. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können. Am Mittwochnachmittag, um kurz vor 15.00 Uhr, überquerte der 25-jährige Fußgänger die Fahrbahn der Ringallee, parallel zur Eichgärtenallee. Die Fußgängerampel hierfür zeigte Grünlicht. Gleichzeitig bog dort der Fahrer eines Pkw von der Eichgärtenallee auf die Ringallee ab und übersah den querenden Fußgänger. Der Wagen prallte gegen ein Knie des 25-Jährigen. Der Unfallfahrer stieg aus, lieferte sich mit dem Unfallopfer ein Wortgefecht, stieg wieder ein und fuhr davon. Der Gießener trug eine leichte Verletzung am Knie davon. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Laubach: Graffiti gesprüht -

In der August-Krieger-Straße trieben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Graffiti-Sprayer ihr Unwesen. Am Kaufhaus Schwalbach ließen sie die Zahlenkombination "1312" zurück. Am Sparkassengebäude brachten sie mit Sprühfarbe "1312", "THK" und "698" auf. Das Entfernen der Graffiti wird mindestens 1.500 Euro kosten. Hinweise zu den Sprayern nehmen die Ermittler der Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 91430 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell