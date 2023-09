Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel verloren

Kaiserslautern (ots)

Glück im Unglück hatte am Montagmorgen ein 82-jähriger Mann in der Innenstadt. Nach einem Termin in der Bismarckstraße ging der Senior an sein Fahrrad, um nach Hause zu fahren. Seinen Geldbeutel legte er vor der Abfahrt auf eine Mauer und vergaß ihn schließlich.

Als der 82-Jährige am nächsten Tag den Verlust bemerkte, informierte er umgehend seine Bank, um seine Girokarte zu sperren. Die befand sich zusammen mit einem dreistelligen Geldbetrag in dem Portemonnaie. Der Bankmitarbeiter konnte dem Unglücksraben mitteilen, dass seine Karte bereits gesperrt sei wegen Fehlversuchen bei der Nutzung. Abbuchungen seien keine erfolgt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls und versuchten Computerbetrugs. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

