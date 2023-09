Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung - Scheibe eingeschlagen

Kaiserlautern (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte auf dem Parkplatz des Rathauses ein Fahrzeug der Stadtverwaltung vermutlich mutwillig beschädigt. An dem blauen Hyundai Kona wurde die Heckscheibe in der Zeit zwischen 16 Uhr und 07:30 Uhr in der Früh eingeschlagen. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeuginneren nichts. Die Polizei geht deshalb von einer Sachbeschädigung aus. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Auto zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Kaiserslautern, unter der Telefonnummer 0631 369 2150, aufzunehmen. | ca

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell