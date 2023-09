POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kaiserlautern (ots) - Eine Unfallflucht wurde der Polizei am Donnerstag gemeldet. Die 22-jährige Fahrerin eines schwarzen KIA Rio hatte ihr Fahrzeug um 9 Uhr am rechten Fahrbandrand der Gärtnereistraße abgestellt. Als sie um 14 Uhr an ihr Auto kam, musste sie eine Beschädigung am linken Stoßfänger feststellen. Der Unfallverursacher hatte einen Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen und sich dann unerlaubt vom ...

