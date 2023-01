Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230130.1 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Straßenraub

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Kieler Stadtteil Wellsee zu einem Raub auf einen Jugendlichen. Die Täter flüchteten mit dem Raubgut. Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am 29.01.2023 meldete sich der geschädigte Jugendliche im Beisein seiner Mutter beim Kriminaldauerdienst Kiel und teilte mit, dass er am 28.01.2023 in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr von mehreren Jugendlichen beraubt worden sei. Er hätte sich auf einer privaten Feier in einem Vereinsheim in der Liselotte-Herrmann-Straße in Kiel-Wellsee befunden. Zwischendurch hätte der 16-Jährige die Lokalität verlassen und sich an den Fahrradständern aufgehalten. Eine sechs bis siebenköpfige Gruppe Jugendlicher sei auf ihn zugekommen und drei Personen hätten auf den Geschädigten eingeschlagen. Die Personen hätten ihm Airpods, Bargeld und eine Mütze geraubt. Die anderen Jugendlichen hätten sich passiv verhalten oder sogar versucht, die Haupttäter von der Tat abzuhalten. Die Täter seien nach der Tat in unbekannte Richtung geflüchtet.

Nach Angaben des Geschädigten seien die drei männlichen Haupttäter 16 bis 18 Jahre alt, 165-180 cm groß und Südländer gewesen. Zwei Personen seien schlank gewesen und hätten einen Oberlippenbart getragen. Die eine Person hätte eine schwarze Winterjacke, die andere eine weiße Winterjacke getragen. Der dritte Haupttäter sei etwas dicker gewesen und hätte wuschelige Haare gehabt. Er hätte eine Softshelljacke getragen.

Die Gruppe Jugendlicher sei zuvor bereits am Vereinsheim aufgefallen, da sie versucht hätte, in die Räumlichkeiten des Heimes zu gelangen.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 entgegengenommen.

Eva Rechtien

