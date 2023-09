POL-PPWP: Garage beschmiert

Kaiserlautern (ots) - Am Donnerstagabend meldete sich ein 41-jähriger Mann bei der Polizei um einen Unfall anzuzeigen. Nach seinen Angaben hatte er seinen schwarzen Opel Zafira am Mittwochnachmittag auf dem St.-Marien-Platz abgestellt. Am Folgemorgen musst er einen Schaden am rechten Radkasten feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten ...

