Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Kaiserlautern (ots)

Am Donnerstagabend meldete sich ein 41-jähriger Mann bei der Polizei um einen Unfall anzuzeigen. Nach seinen Angaben hatte er seinen schwarzen Opel Zafira am Mittwochnachmittag auf dem St.-Marien-Platz abgestellt. Am Folgemorgen musst er einen Schaden am rechten Radkasten feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum einen entsprechenden Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. | ca

