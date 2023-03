Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen +++ Verkehrsunfall auf der A 29 mit längerer Vollsperrung der Fahrbahn

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen Am Samstag, 11.03.2023, ereignete sich gegen 13:45 Uhr auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Der Unfallort befindet sich in der Gemarkung Emstek, Landkreis Cloppenburg. Ein 49 Jahre alter Pkw-Fahrer aus den Niederlanden befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Bremen. Dabei bemerkte den sich auf der Fahrbahn stockenden Verkehr zu spät und wich auf den Überholfahrstreifen aus. Dort fuhr er auf den Pkw eines 48 Jahre alten Fahrers aus Hamburg auf, dessen Pkw durch den Aufprall wiederum auf den Pkw eines 57 Jahre alten Fahrers aus Altena geschoben wurde. Im Pkw des Niederländers wurde die 46 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Im Fahrzeug aus Hamburg wurde die Beifahrerin (w/44) sowie zwei Insassen (m/15 und w/7) leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vor Ort ambulant behandelt. Ursächlich für den stockenden Verkehr auf der Fahrbahn war eine Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Cloppenburg. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 25.000,- Euro geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer aus den Niederlanden wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Autobahn musste an der Unfallstelle bis ca. 15:00 Uhr voll gesperrt werden.

Verkehrsunfall auf der A 29 mit längerer Vollsperrung der Fahrbahn Am Samstagmorgen befuhr gegen 06:55 Uhr ein 22 Jahre alter Sattelzugfahrer aus dem Landkreis Vechta die A 29 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Ahlhorn in Richtung Oldenburg. Dabei kam er nach seinen Angaben, weil er eingeschlafen sei, von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Bäume. Die Unfallstelle befindet sich im Bereich der Gemarkung Emstek, Landkreis Cloppenburg. Auf Grund der Angaben der Beteiligten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und des Bereitschaftsrichters am Amtsgericht Oldenburg die Fahrerlaubnis des Fahrers beschlagnahmt. Für die Bergung des Sattelzuges musste die A 29 ab dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide in Richtung Oldenburg von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 38.000,- Euro geschätzt.

