Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Radevormwald

Radevormwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L130 in Radevormwald Sondern haben sich am Samstagnachmittag (23.04) zwei Personen schwer- und eine Person leichtverletzt. Eine 42- jährige Autofahrerin aus Hückeswagen war mit ihrem Pkw auf der K6 aus Sondern kommend in Richtung Kreuzung L130/ K6 unterwegs und wollte weiter geradeaus fahren in Richtung Önkfeld. Im Kreuzungsbereich prallte sie mit dem Auto eines 58- jährigen Fahrers aus Halver zusammen, der auf der L130 aus Freudenberg kommend in Richtung Herkingrade unterwegs war. Der 58 jährige aus Halver und dessen 54- jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Halver, verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Hückeswagenerin verletzte sich leicht. Seitens der Rettungsleitstelle waren neben drei Rettungswagen und einem Notarzt auch die Feuerwehreinheit Radevormwald eingesetzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell