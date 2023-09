POL-PPWP: Jugendliche bringen Diebesgut zurück

Kaiserslautern (ots) - Ein 61-Jähriger verweigerte am Donnerstagabend die Hilfe mehrerer Beamten. In seinem Alkoholrausch ging er erst Mitarbeiter des Ordnungsamtes und anschließend Polizisten an. Der Mann befand sich im Rettungswagen, auf dem Weg ins Krankenhaus, als er anfing zu randalieren. Die anwesenden Ordnungshüter versuchten ihn zu beruhigen, was jedoch nicht glückte. Der 61-Jährige wurde handgreiflich und ging die Angestellten der Stadt an. Diese alarmierten ...

