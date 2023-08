POL-EL: Samern - Unfallbeteiligte/r gesucht

Aschendorf (ots) - Am Montag um 07:50 Uhr kam es in der Poststraße zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines VW Touran fuhr an den rechten Fahrbahnrand, um Gegenverkehr passieren zu lassen. Hierbei touchierte sie einen ebenfalls am Fahrbahnrand haltenden Seat Ibiza. Der Seat war zu diesem Zeitpunkt neben dem Fahrer mit vier weiteren Personen besetzt. Nach kurzem Gespräch verließ die unbekannte ...

