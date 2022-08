Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tablet aus Kfz gestohlen - Zivile Bundespolizisten finden weiteres Diebesgut

Dortmund - Möhnesee - Ahlen (ots)

Gestern Abend (30. August) beobachteten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann, welcher aus einem Fahrzeug einen Gegenstand entwendete. Später fanden die Beamten in seinem Rucksack Kleidungsstücke mit Diebstahlsicherung auf.

Gegen 17:50 Uhr wurden Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) auf einen 18-Jährigen aufmerksam, welcher mehrfach Frauen auf Rolltreppen oder Treppenaufgängen im Hauptbahnhof Dortmund folgte und ihnen auffällig nah kam. Als der marokkanische Staatsangehörige den Hauptbahnhof über den Nordausgang in Richtung ZOB verließ, folgten die Beamten ihm. An einem Parkplatz beobachteten die Einsatzkräfte, wie der Mann vom Möhnesee ein parkendes Auto passierte, anschließend umkehrte und sich zur Beifahrerseite begab. Der junge Mann bückte sich und bewegte sich in gebeugter Haltung an die hintere Tür heran. Er öffnete die Autotür, welche einen leichten Spalt geöffnet war, und beugte sich in das Kraftfahrzeug hinein. Anschließend steckte er einen Gegenstand umgehend in den Hosenbund seiner Jogginghose und entfernte sich.

Die Polizisten hielten ihn kurze Zeit später an. Zeitgleich wurde die 31-jährige Autobesitzerin auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Diese gab nach kurzer Nachschau an, dass sich ihr Tablet nicht mehr im Auto befinden würde. Die türkische Staatsbürgerin hatte ihr Fahrzeug kurz verlassen, um ein Parkticket zu lösen. Für diesen kurzen Moment habe sie das Auto nicht verschlossen. Die Bundespolizisten stellten das Elektrogerät sicher und übergaben es der Frau aus Ahlen.

Den 18-Jährigen brachten die Beamten zur Bundespolizeiwache und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie in seinem mitgeführten Rucksack zwei Jacken, zwei Hosen, zwei Jacketts und ein Hemd. Diese Kleidungsstücke waren größtenteils noch mit der elektronischen Warensicherung versehen. Zu dessen Herkunft machte der Mann keine Angaben. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte ein Bahnticket sicher, welches auf einen anderen Namen ausgestellt war.

Der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretene Mann wurde in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Diebstahl und Hehlerei ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell