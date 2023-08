Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Aschendorf (ots)

Am Montag um 07:50 Uhr kam es in der Poststraße zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines VW Touran fuhr an den rechten Fahrbahnrand, um Gegenverkehr passieren zu lassen. Hierbei touchierte sie einen ebenfalls am Fahrbahnrand haltenden Seat Ibiza. Der Seat war zu diesem Zeitpunkt neben dem Fahrer mit vier weiteren Personen besetzt. Nach kurzem Gespräch verließ die unbekannte Fahrerin den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalles, sowie der anschließenden Unterhaltung werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 in Verbindung zu setzen.

