POL-DU: Bergheim: (Folgemeldung) Vermisster 12-Jähriger wohlbehalten wieder aufgetaucht

Duisburg (ots)

Der seit Montagvormittag vermisste 12-jährige Robin D. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5488760) ist am Dienstagabend (18. April) unversehrt in die elterliche Wohnung zurückgekehrt. Sämtliche Such- und Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

