POL-PPWP: Im Schwimmbad beklaut

Kaiserlautern (ots)

Sehr ärgerlich endete der gestrige Schwimmbadbesuch in Kaiserlautern für einen 36-jährigen Vater. Während er seine Taschen aus der Umkleidekabine räumte, wurde ihm sein Mobiltelefon gestohlen. Nach Angaben des Mannes hatte er das IPhone und noch andere Sachen für einen kurzen Moment aus den Augen gelassen. Als er zurück in die Kabine kam, war das Telefon verschwunden. Es werden Zeugen gesucht, die zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr das Geschehen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de. | ca

