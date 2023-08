Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Firma

Aldenhoven (ots)

Unbekannte brachen von Montag (14.08.2023) auf Dienstag (15.08.2023) in eine Firma in der Industriestraße ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Büroräume. Dort entwendeten sie unter anderem einen Laptop sowie einen Fahrzeugschlüssel. Nach angaben einer 58-jährigen Angestellten lässt sich die Tatzeitraum auf 15:00 Uhr am Montag und 05:30 Uhr am Dienstag eingrenzen.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Leitstelle der Polizei unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell