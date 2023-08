Polizei Düren

POL-DN: Zwei Autos nach Rennen beschlagnahmt

Düren (ots)

Zwei Fahrzeugführer verwechselten am Montagmittag (14.08.2023) die Schoellerstraße mit einer Rennstrecke. Das Ergebnis: zwei Strafanzeigen und zwei beschlagnahmte Autos.

Gegen 15:00 Uhr führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Düren eine gezielte Verkehrsüberwachung auf der Schoellerstraße durch. Dabei gerieten zwei Pkw in den Fokus der Beamten, die sich mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit der Kreuzung Schoellerstraße / Bismarckstraße näherten. Da die Ampel dort Rotlicht zeigte, hielten die beiden Fahrzeugführer, ein 37-Jähriger aus Belgien und ein 19-Jähriger aus Düren, nebeneinander an. Mit dem grünen Licht beschleunigten beide Fahrzeugführer stark in Richtung Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Platz. Im Kreisverkehr wurde trotz durchgezogener Linie und einspuriger Verkehrsführung überholt. Die Beamten folgten den beiden Fahrzeugen und konnte sie schließlich auf der Merzenicher Straße anhalten und kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Dürener unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer aus Belgien musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro bezahlen. Beide Fahrzeuge wurden mit dem Ziel der dauerhaften Einziehung beschlagnahmt. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

