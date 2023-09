Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht dank Zeuge geklärt

Kaiserslautern (ots)

Dank eines aufmerksamen Passanten konnte eine Verkehrsunfallflucht aufgeklärt werden. Der Zeuge lieferte die ausschlaggebenden Informationen, um die Verursacherin zu Identifizieren.

Der 25-Jährige beobachtete am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz, wie eine Seniorin beim Ausparken mit einem BMW kollidierte. Die Opel-Fahrerin fuhr anschließend, ohne sich um den von ihr verursachten Schaden zu kümmern, davon. Der Zeuge alarmierte die Polizei und schilderte, was geschehen war. Ebenso beschrieb der Mann den Beamten den Pkw der Unfallverursacherin sowie die Fahrerin selbst. Das angefahrene Auto wurde an der Frontstoßstange leicht beschädigt. Da die Einsatzkräfte den Fahrzeughalter des BMW nicht erreichen konnten, hinterließen sie ihm eine Notiz an seinem Wagen. Die 81-jährige Unfallverursacherin muss sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. |ksr

