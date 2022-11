Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer mit Menschenrettung in der Nacht

Bonn (ots)

Bonn-Castell Römerstraße; 12.11.2022 0:27 Uhr

In der Nacht rettete die Feuerwehr Bonn eine Frau aus Ihrer verrauchten Wohnung in Castell. Aufmerksame Nachbarn hörten das Piepsen eines Heimrauchmelders im 3. Obergeschoss einer Wohnanlage und alarmierten die Rettungskräfte. Das Feuer in der Küche konnte mit ein wenig Wasser gelöscht werden, die verrauchte Wohnung musste mittels Hochleistungslüfter entraucht werden.

Die Bewohnerin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst und eine Notärztin versorgt und anschließend in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Die anderen Bewohner des betroffenen Flures konnten zügig wieder zurück in ihre Wohnungen.

Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Feuerwachen 1 und 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bonn Mitte.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell