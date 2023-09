Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bus fährt Pkw auf

Kaiserslautern (ots)

Eine unachtsame Bus-Fahrerin verursachte am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt einen Verkehrsunfall. Grund dafür: zu geringer Sicherheitsabstand. Der Bus folgte seiner Route auf der Splittelstraße in Richtung Fischerstraße. Vor ihm fuhr ein Opel Astra. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Spittelstraße/Stiftsplatz/Fischerstraße musste die 61-jährige Opel-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Die 57-jährige Bus-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Pkw-Fahrerin klagte über Nackenschmerzen. Die Insassen im Bus inklusive der Fahrerin blieben unversehrt. Die Polizei nahm dem Unfall auf. Anschließend fuhren beide Frauen mit ihren Fahrzeugen davon. |ksr

