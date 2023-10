Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mann durch Wurf eines Glases verletzt - Tatverdächtiger gestellt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 60-Jähriger wurde am Montagabend, 2. Oktober, durch den Wurf eines Glases an der Brüderstraße verletzt - die Polizei konnte den Tatverdächtigen stellen.

Gegen 21.45 Uhr hielt sich der 60-Jährige zusammen mit einem Mitarbeiter im Hinterhof einer dortigen Gaststätte auf. Plötzlich sei der 33 Jahre alte Tatverdächtige aus den Diensträumen ebenfalls in den Hinterhof getreten. Als der 60-Jährigen den Mann darauf hinwies, dass die Diensträume nicht von unbefugten Personen betreten werden dürfen und er die Gaststätte verlassen solle, griff der 33-Jährige nach einem Glas. Er warf es in Richtung des 60-Jährigen, traf ihn am Kopf und flüchtete.

Der Hammer verletzte sich, ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Aufgrund von Zeugenhinweisen trafen Polizisten den Tatverdächtigen dann gegen 0.30 Uhr ebenfalls an der Brüderstraße unweit des Tatortes an. Gegen den in Hamm wohnhaften Mann wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch gefertigt. (hr)

