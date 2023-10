Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Unnaer Straße, zwei leicht verletzte Personen

Hamm (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ereignete sich am Dienstag, 03. Oktober, 17.15 Uhr auf der Unnaer Straße im Bereich des Hellweges. Zur Unfallzeit befuhr ein 45-jähriger Lünener mit seinem PKW, Mercedes die Unnaer Straße in Richtung Osten. Hier beabsichtigte er, nach links auf ein Privatgrundstück einzufahren. Ein nachfolgender 30-jähriger Dortmunder fuhr mit seinem VW Passat auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in einen Graben geschleudert. Sowohl der 45-jährige als auch die 28-jährige Beifahrerin aus dem Mercedes wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unnaer Straße zeitweise vollständig gesperrt. (nue)

