Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - ein Leichtverletzter nach Versuch, gestohlenes Kleinkraftrad zurückzubekommen

Schwelm (ots)

Nachdem am 09.09.23 das Kleinkraftrad einer 61-jährigen aus Schwelm entwendet wurde, beteiligt sich deren Bruder, ein 63-jähriger Schwelmer, an der Suche. Gegen 23:10 Uhr kann er das Krad in Schwelm, Wilhelmstr., Höhe Hausnummer 41, ausmachen. Er stellt sich auf die Fahrbahn, um es anzuhalten. Der mit einem unbekannten Täter besetzte Roller bremst aber nicht, sondern fährt auf den Geschädigten zu, welcher sich nur durch einen Sprung in Sicherheit bringen kann. Hierbei verletzt er sich leicht am Bein. Der Fahrer des Kleinkraftrades kann in unbekannte Richtung flüchten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell