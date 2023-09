Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Motorradfahrer nach Alleinunfall auf der Prioreier Straße schwer verletzt

Breckerfeld (ots)

Am 08.09.2023 gegen 18:40 Uhr befuhr ein 45-jähriger Hagener mit seinem Motorrad die Prioreier Straße in Fahrtrichtung Hagen. In einem Kurvenbereich, ca. 400 Meter nach dem Ortsausgang Breckerfeld, verlor er die Kontrolle über sein Krad, stürzte und kollidierte mit der Leitplanke, hinter der er liegen blieb. Der 45-jährige wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in eine Bochumer Klinik gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein spezialisiertes Unfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Prioreier Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell