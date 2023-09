Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Kollision zwischen Pkw und Krad- Kradfahrer wird leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Am 06.09.2023, gegen 16:40 Uhr, fuhr eine 88-jährige Wetteranerin mit ihrem Fiat vom Fahrbahnrand der Hagener Straße in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah sie einen 66-jährigen Gevelsberger, der mit seinem Kleinkraftrad der Marke Peugeot die Hagener Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg befuhr. Es kam zur Kollision, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Schaden in einem mittleren vierstelligen Wert entstand. Der Gevelsberger stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich leicht im Oberkörperbereich. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

