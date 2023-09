Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Hattingen (ots)

Am 06.09.2023, gegen 16:55 Uhr, befuhr eine 50-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw der Marke Jaguar die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Nierenhofer Straße. An der Kreuzung Martin-Luther-Straße/ Kreisstraße fuhr sie trotz rotzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte sie mit einem 69-jährigen Bochumer, der mit seinem VW die Kreisstraße von links kommend in Fahrtrichtung Engelbertstraße befuhr. Es kam zur Kollision, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Schaden in einem hohen vierstelligen Wert entstand. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Beifahrer im Pkw der Hattingerin leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

