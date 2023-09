Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Keller- Koffer und Werkzeuge entwendet

Hattingen (ots)

Zwischen dem 04.09.2023, 21:00 Uhr und dem 05.09.2023, 05:00 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Poststraße ein. Aus den Kellerräumen entwendeten sie Koffer und Werkzeuge in einem geringen dreistelligen Wert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden.

