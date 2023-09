Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Katalysator von Pkw abgebaut

Gevelsberg (ots)

Zwischen dem 02.09.2023, 12:00 Uhr und dem 05.09.2023, 08:30 Uhr parkte ein 62-jähriger Gevelsberger seinen Toyota an seiner Wohnanschrift in der Hagener Straße. Als es am 05.09.2023 um 08:30 Uhr zu seinem Pkw kam, musste er beim Anfahren sehr laute Motorgeräusche feststellen müssen. Ein Blick unter des Pkw zeigte, dass der Katalysator durch derzeit unbekannte Täter ausgebaut und entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell