POL-KLE: Emmerich - Unfall nach Flucht vor Kontrolle

Fahrerin unter Drogeneinfluss

Emmerich (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (22. Juni 2023) führten Polizeikräfte an der Reeser Straße Verkehrskontrollen durch. Gegen 01:20 Uhr wollten sie einen in Richtung Bahnhofstraße fahrenden Renault Megane anhalten, dessen Fahrerin die Anhaltesignale der Beamten jedoch missachtete, beschleunigte und weiterfuhr. Die Beamten stiegen daraufhin in ihre Streifenwagen und fuhren in die Fluchtrichtung des Wagens, verloren den PKW jedoch kurz aus den Augen. Nur wenig später entdeckten sie den verunfallten Renault am Nonnenplatz, aufgesetzt auf mehreren großen Steinen im Einmündungsbereich der Straße. Die Frau am Steuer konnte den Wagen selbstständig verlassen, sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Im Motorraum des Renaults entstand ein Brand, die Polizeikräfte dämmten die Flammen ein und riefen die Feuerwehr hinzu.

Es stellte sich heraus, dass die Autofahrerin - eine 62-Jährige aus Emmerich - keinen gültigen Führerschein besitzt. Außerdem ergaben sich bei ihr Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum, ein freiwilliger Drogentest schlug an. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht, wo ihr Blutproben entnommen wurde. Sie erwartet ein Strafverfahren. (cs)

